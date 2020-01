Guter Start, weniger guter Abschluss: Die Basketballerinnen des BC AKA verlieren den Jahresauftakt

Die Prognosen für das Vorrundenspiel gegen den BBC Troistorrents waren alles andere als optimistisch. Nachdem Courtney Ekmark wie geplant zurück in die USA reiste, mussten die Aarauerinnen mit einer Spielerin weniger gegen das drittplatzierte Team antreten. Der Start in das neue Jahr glückte sogleich in den ersten Spielminuten bei den AKA Damen.

Nach einem 14:2 für das Heimteam nahm der Troistorrents Coach bereits das erste Timeout. Die Gäste kamen aufgrund konsequenter Angriffe zurück ins Spiel und Fehler der Defense liessen leichte Körbe zu. Aarau ging mit 20:19 in die Viertelpause. Im 2. Viertel wollten in der Offensive die Körbe weniger einfach fallen als zu Beginn des Spiels. Troistorrents konnte die Führung vor der Halbzeit übernehmen und startete mit einem zwei-punkte Vorsprung in die zweite Halbzeit.

Im 3. Viertel blieb das Spiel weiterhin knapp. Semanjaku & Co zeigten einen guten Willen und starke Aktionen. Defensiv agierte Aarau jedoch zu brav, wodurch die Gäste aus dem Walis zu einigen Fastbreaks kamen.

Schwache Defensive

In den letzten 5 Minuten zeigte sich auf der Spielanzeige nicht mehr eine ausgeglichene Partie. Das Blatt wendete sich für Troistorrents. Die Gäste spielten vor allem in der letzten Phase cleverer und nutzten jeden Fehler der Aarauerinnen aus. 59:71 (31:33) Niederlage für die Gastgeberinnen und somit die 8te Niederlage in der aktuellen Saison.