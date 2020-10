Grossratswahl, Wahlapéro der CVP Niederwil-Nesselnbach

Wahlapéro Grossratswahlen vom 18. Oktober 2020

Traditionsgemäss traf man sich am Abend des Wahlsonntages beim Alten Schulhaus zu einem Apéro, bei dem die Ergebnisse der Grossratswahlen diskutiert und analysiert wurden. Dabei konnte erfreulicherweise auf einen vier-fachen Erfolg angestossen werden: 1. Gesamtkantonal konnte die CVP bei den Grossratswahlen um 0.7 Prozentpunkte zulegen und die Anzahl Sitze von 17 auf 18 erhöhen. 2. Im Bezirk Bremgarten gelang es der CVP ihren dritten Sitz zurückzuerobern, den sie vor 4 Jahren verloren hatte. 3. Mit einem Parteistimmenanteil von 21.23 % liegt die CVP in Niederwil wiederum an der Spitze aller Gemeinden im Bezirk Bremgarten. 4. Mit 2009 Stimmen erzielte unsere lokale Kandidatin Marlen Schmid aus Nesselnbach das sechsbeste Resultat innerhalb der CVP-Liste. Das ist in Anbetracht ihres dreizehnten Listenplatzes ein sehr erfreuliches Resultat. Die CVP Niederwil-Nesselnbach gratuliert ihr zu diesem Erfolg und dankt ihr für ihre Kandidatur und ihren Einsatz herzlich. Da Partei dankt aber auch den Wählerinnen und Wählern in Niederwil und Nesselnbach für ihre Unterstützung.