Marcia Eicher vom VC Allschwil gewinnt die Silbermedaille an der Zeitfahren-Meisterschaft in Lüterkofen. Herzliche Gratulation!

Marcia zeigte ein hervorragendes Rennen und musste sich nur der neuen Meisterin, Marlen Reusser, geschlagen geben. Dritte wurde Nicole Hanselmann. Marcia komplettierte mit dieser Silbermedaille ihre sehr beindruckende Medaillenzahl an Schweizermeisterschaften auf sage und schreibe 9 Medaillen!

An der Schweizermeisterschaft Strasse in Affoltern a. Albis war sie ebenfalls auf Medaillenkurs als sie 150 Meter vor dem Ziel, in der letzten Kurve zu Fall kam und die Medaille verlor. Ohne Sturz wäre sie auf dem Podium als Zweite oder Dritte gefeiert worden. Sie war zusammen, mit der neuen Zeitfahrmeisterin.

Marlen Reusser, die grosse Animatorin dieser Meisterschaft fuhr ein sehr offensives Rennen, wie es ihrem grossen Kämpferherz entspricht, leider diesmal ohne den verdienten Erfolg.

Für die kommenden Rennen, wünscht der Kantonalverband der Athletin Marcia des VC Allschwil viel Glück und Erfolg sowie eine gute Vorbereitung auf den kommenden GP Oberbaselbiet in Zunzgen.

Andreas Wild

Präsident Swiss Cycling beider Basel