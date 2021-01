Grandiose Turnshow in Stetten – das war einmal mehr Spektakel pur in der Mehrzweckhalle Egg!

Nach wochenlanger Vorbereitung war alles bereit, die Tanzschritte sassen, die Barrenübung zig Mal geübt und zusammen dem Sketch-Team war das eine tolle Show… Ja wie gerne würden wir euch über ein erfolgreiches Stetter Turnspektakel berichten – Corona leider nicht. So war nach zwei OK Sitzungen bereits Schluss. Es wurde gar nie geplant oder nach passender Musik gesucht und überhaupt, die Turnhalle steht aktuell ohne ihre Turnerinnen und Turner ganz schön leer da… Bereits im Spätsommer wurde die Show der turnenden Vereine gecancelt, ein Wiedersehen wird es erst im 2023 geben.

Doch aufgeben gibt es in Stetten nicht! Auch wenn dem OK in diesen Tagen nicht mehr übrig blieb als allen zu verkünden „Leider seht ihr keine Turnshow – umso mehr freuen wir uns auf eine mega Show im 2023!! Nicht verpassen – 12. bis 14. Januar 2023.“, ist eines schon heute klar! Wenn die Turnerinnen und Turner zurück auf ihrer Bühne sind, wird das bestimmt grossartig werden – das will niemand verpassen.

Wie es turnerisch im 2021 weitergeht ist mehr als nur ungewiss. Nichts desto trotz werden neue Wettkampfprogramme geschrieben und sind allzeit bereit um sie einzustudieren. Auch bereit sind beim STV Stetten alle Variationen von Alternativ-Programmen. Und die Mitglieder sind jeweils zahlreich mit dabei. Sei es bei einer „Ustrinkete“ gemeinsam und doch etwas einsam, einem Chlauslauf in Etappen oder „kurligen“ Wochenaufgaben die es zu lösen gibt. Ganz nach dem Motto #mitenand #näbenand #fürenand zäme mitem STV Stette bis es verbi isch..