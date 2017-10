Die Niederrohrdorfer Geräteturner erturnten sich in Muri am Aargauer Kantonalturnfest Silber und 7 Auszeichnungen.

Lian Beyeler belegte bei den Jüngsten den tollen 4. Rang. Auszeichnungen erturnten auf Rang 6 Manuel Moser und auf Rang 10 Jens Seelhofer.Im K2 erturnte Andrin Pfaffen mit Platz 13 von 52 Turnern eine Auszeichnung.

Bei den Aktiv Kategorien durfte sich Nicola Kämpf nach einem spannenden Wettkampf im K5 die Silbermedailleüberreichen lassen! Thomas Baldinger erturnte mit Rang 7 von 23 Teilnehmern eine weitere Auszeichnung.Stefan Gasser erreichte bei den Männern im Turnwettkampf den 5. Platzvon 38 Turnern.Ruedi Zuber erturnte sich mit Rang 13 die letzte Auszeichnung am KTF für die Niederrohrdorfer Einzelgeräteturner.

Sehr gut gelang auch das Vereinsturnen im Barren am zweiten Wettkampfwochenende. Die Vereinsturner konnten mit 9.05 Punkten ein starkes Ergebnis für den Vereinswettkampf des TV Niederrohrdorf am kantonalen Turnfest in Muri erzielen.

Nach den Sommerferien stand am 26. August 2017 der Weinlandturntag auf dem Wettkampfprogramm. Wo bei den Junioren Thomas Baldinger, und mit einem starken 5. Rang von 32 Turnern bei den Aktiven, Fabian Vogler sich Auszeichnungen abholten. Auch am Weinländerturntag gab es einen Podestplatz.Stefan Gasser erturnte sich Bronze, gefolgt von den Vereinskollegen Ruedi Zuber und Adrian Egloff, welche beide als Viertplatzierte die Auszeichnung ebenfalls in Form eines Eichenlaubzweiges entgegennehmen durften.Auf Rang 10 holte sich Manuel Schenk eine weitere Auszeichnung.

Kantonale Mannschaftsmeisterschaften in Wohlen

Einmal Bronze mit der Mannschaft und zweimal Bronze im Einzel. Am 3. September 2017 starteten die Geräteturner an den kantonalen Mannschaftsmeisterschaft in Wohlen AG. Leider konnte man im K5 nicht mit einer kompletten Vierermannschaft antreten. Trotzdem gelang es Thomas Baldinger, Nicola Kämpf und Lars Arnet sich die Bronzemedaille zu erkämpfen!In der Einzelwertung gelang es Thomas Baldinger ebenfalls sich Bronze zu erturnen! Das Herrenteam, welches leider auch nur zu dritt antreten konnte, wurde mit den Teams von K6 /K7 und Herren gewertet.Daraus resultierte Rang 10 für Fabian Vogler, Adrian Egloff und Stefan Gasser.Adrian Egloff konnte im Einzel jubeln. Er durfte als Dritter bei den Herren aufs Podest steigen!

Kantonaler Mannschaftscup Jugend in Untersiggenthal

Zweimal Auszeichnungen für die Mannschaften, und zweimal Bronze im Einzelwettkampf. In der Kategorie K1 starteten 8 Turner in zwei Vierermannschaften. Niederrohrdorf 1 turnte sich auf den 8 Platz, Niederrohrdorf 1 auf den 10. Rang.Im Einzelklassement erreichte Manuel Moser den guten 7. Rang von 55 Turnern.

Im K2 erreichten Mathis Landwehrs, Andrin Pfaffen und Jens Seelhofer den5. Rang und somit eine Auszeichnung. Zwölf Mannschaften starteten in dieser Kategorie.In der Einzelwertunggelang Mathis Landwehrs der Sprung aufs Podest. Er durfte als zweitbester Aargauer Turner Silber entgegennehmen!Andrin Pfaffen verpasste knapp die Top Ten Plätze mit Rang 11 von 41 Turnern. Im K3 erreichte die Mannschaft mit Maurice Jegge, Noah Benzenhofer und Timo Glissmann Rang 4 in der Mannschaftswertung, und damit eine Auszeichnung.Auch hier kam in der Einzelrangliste der zweitbeste Aargauer vom STV Niederrohrdorf!Maurice Jegge erreichte dieses Resultat mit Bronze im Einzelwettkampf. Noah Benzenhofer erreichtemit Rang 5 ebenfalls eine super Leistung, bei 35 teilnehmenden Turnern.

Die Geräteturner werden ihren nächsten Auftritt an der Turnshow „Filmriif“ am 3./4. November 2017 in der Turnhalle Rüsler in Niederrohrdorf haben.

Getu-Leiterteam