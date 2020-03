Gerade noch rechtzeitig konnte der NVE seine 69. GV abhalten

An der 69. Generalversammlung vom Naturschutz Verein Egerkingen konnte der Präsident Daniel Peier zwanzig Mittglieder begrüssen. Seit zwei Jahren wird der Jahresbericht des Präsidenten allen Mittgliedern per E-Mail, jenen ohne Mailadresse per Post versendet, was als sehr positiv gewertet wird. Diesem Jahresbericht stimmten die Anwesenden, dann auch mit einem kräftigen Applaus zu. Da im Frühling 2019 nach dem warmen April ein sehr nasskalter Mai folgte, viel der Bericht über den Vogelschutz eher negativ aus, denn sehr viele Vogelbruten sind durch diese schlechte Witterung verloren gegangen. Dafür viel der Kassabericht mit einem erfreulichen Einnahmen-Plus positiv aus. Den zwei Austritten stehen sieben Neueintritte gegenüber, alle Neumitglieder wurden von der Versammlung herzlich willkommen geheissen. Vreni Gehret und Urs Meier wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Vreni Gehret hat während 28 Jahren als Aktuarin gewirkt und Urs Meier hat als Beisitzer verschiedene Aufgaben bewältigt, wie Homepage, Berichte, pflege der Ruhebänke und Nistkästen. Sie beide haben ihre Vorstands Aufgaben nun abgegeben und der Jugend Platz gemacht. Aber auch der Präsident wurde geehrt, denn er hat seid 30 Jahren das Präsidium im NVE inne. Noel Wullschleger hat sich bereit erklärt in den Vorstand einzutreten und ist von der Versammlung mit grossem Applaus gewählt worden. Auch die anderen Vorstandsmitglieder sowie der Präsident wurden wiedergewählt. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident Daniel Peier, Vizepräsidentin Maya Schlup, Kassier Peter Annaheim, Aktuar Christian Meier, Reservat-Verantwortlicher Thomas Lüthi, Verantwortliche Orchideen-Schutzgebiet Barbara Schlup, Beisitzer Daniel Schär und Noel Wullschleger. Am Schluss der GV dankte der Präsident allen die für den Verein aber auch für die Natur immer wieder etwas Gutes tun. Im Anschluss an den Geschäftlichen Teil wurde allen Anwesenden noch ein leckerer Fitnessteller serviert, gespendet vom Verein.