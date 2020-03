Generalversammlung vom Handharmonika-Club Staffelbach mit Ehrungen

Die diesjährige Generalversammlung fand am 04. März 2020 im Restaurant Sternen in Moosleerau statt. Die Präsidentin durfte 25 Aktiv- und Freimitglieder sowie Gäste begrüssen. Es wurde auf ein spannendes und erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Der Höhepunkt war ganz klar unser 75-Jahr-Jubiläumskonzert mit Neuuniformierung. Daneben haben wir aber auch diverse Ständli und einige Arbeitseinsätze gemeistert und die Vereinsreise heiss und lustig überstanden.

Für dieses Jahr steht für uns Folgendes an: Das Dorffest „Staffelbach 2020“ vom 20.-24. Mai, der Vereinsempfang der Schützengesellschaft am 21. Juni, eine Vereinsreise, das Probeweekend und am 11. und 12. Dezember unser Jahreskonzert mit Theater. Es wurde auch beschlossen, dass der HC-Staffelbach am eidgenössischen Akkordeonfest in Bulle vom 21. – 23. Mai 2021 teilnehmen wird.

Als Höhepunkt konnten wir an der diesjährigen GV zwei langjährige Vereinsmitglieder ehren, welche engagiert und erfolgreich im Handharmonika-Club spielen. Roger Meyer und Rita Schwegler sind seit 15 Jahren Aktivmitglieder im Handharmonika-Club Staffelbach und wurden somit zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit grossem Applaus wurden die zwei gefeiert und verdankt.

Mit grosser Freude durften wir auch zwei neue Mitglieder in den Verein aufnehmen.

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich Willkommen, wir proben jeden Mittwoch um 20:15 Uhr im Untergeschoss vom Kindergarten Staffelbach. Wir freuen uns auf DICH.

www.hcstaffelbach.com