Generalversammlung FDP Bezirk Muri: Kontinuität im Vorstand, neue Form der Versammlung

Bedingt durch die äusseren Umstände mit der Corona-Pandemie hat die FDP.Die Liberalen Bezirk Muri 2020 erstmals in ihrer Geschichte die Generalversammlung ohne physische Präsenz abgehalten. Die Mitglieder wurden stattdessen eingeladen, mittels Fragebogen online oder schriftlich zu den Traktanden Stellung zu nehmen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde.

Präsident Tobias Knecht blickte in seinen Jahresbericht auf ein bewegtes Jahr zurück. Der Vorstand hat in neuer Zusammensetzung 2019 verschiedene Herausforderungen angepackt. Neben der Neulancierung der Ortspartei Merenschwand unter der Federführung von Interimspräsident Nicolas Abbondanza drehte sich vieles um die National-, Ständerats- und Regierungsratswahlen vom Oktober 2019. Auch ohne eigene Kandidaturen wirkte die FDP Bezirk Muri aktiv im Wahlkampf mit, mit Plakatierungseinsätzen, Bahnhof-Verteilaktionen, Tür-Besuchen bei Bürgerinnen und Bürgern im Bezirk Muri und als Gastgeberin von Ständeratskandidat Thierry Burkart mit seinem Wahlkampfbus im Rahmen seiner Roadshow «Thierry on Tour».

Tobias Knecht als Präsident bestätigt

Die Jahresrechnung 2019 der Bezirkspartei wurde die Generalversammlung einstimmig genehmigt, ebenso der unveränderte Ansatz der Direktmitgliederbeiträge. Jeweils in den geraden Jahren stehen die Gesamterneuerungswahlen von Vorstand, Präsident und Rechnungsrevisoren an. Die Vorstandsmitglieder Tobias Knecht, Nicolas Abbondanza, Stefan Huwyler, Thomas Rubin und Christoph Schnitter wurden für eine weitere Amtsperiode gewählt, Tobias Knecht wurde zudem mit einem Glanzresultat als Parteipräsident bestätigt. Nach rund 15 Jahren Vorstandstätigkeit – davon neun Jahre als Präsident – hat Jörg Weiss per GV seinen Rücktritt aus dem Vorstand eingereicht. Die FDP Bezirk Muri dankt ihm herzlich für sein langjähriges Engagement für die Partei und wird ihn bei sich bietender Gelegenheit noch gebührend verabschieden. Als Rechnungsrevisoren wiedergewählt wurden Monika Huwyler und Hampi Galliker.

Voller Elan in den nächsten Wahlherbst

Am 18. Oktober 2020 finden die Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates statt. Die FDP Bezirk Muri steigt mit dem bisherigen Grossrat Stefan Huwyler und sechs weiteren Kandidaten topmotiviert in diesen Wahlkampf. Die Bezirkspartei wird ihre Kandidierenden, Positionen und Ideen im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz am 12. Juni vorstellen.