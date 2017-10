Die Fricktaler stehen nach fünf Partien ohne Punktverlust auf dem zweiten Tabellenplatz. Sie teilen sich die Tabellenspitze mit dem punktgleichen NLA-Absteiger RTV Basel. Möhlin geht daher als klarer Favorit in das sechste Saisonspiel gegen den TV Steffisburg, welcher sich mit erst einem Sieg auf Rang 12 wieder findet. Mit vier Niederlagen in Folge gegen Horgen (29:30), Biel (29:21), Baden (18:25) und Solothurn (30:19) gestaltete sich das erste Saisondrittel recht düster für die Berneroberländer.

Im fünften Spiel gelang den Steffisburgern nun allerdings ein Achtungserfolg gegen die bis dahin ungeschlagenen Kadetten Espoirs Schaffhausen. In einer engen Partie rissen sich die Teams einige Male gegenseitig die Führung aus den Händen, doch am Ende bezwangen die Steffisburger ihre Gegner vor heimischem Publikum mit 26:23 (12:10).

Trotz diesem etwas überraschenden Erfolg und den ersten Punkten auf dem Konto weisen die Steffisburger mit minus 34 die schlechteste Tordifferenz der Liga aus. Die Berner schossen geringfügig weniger Tore als Möhlin, aber sie kassierten 50 Gegentreffer mehr. Dennoch würden sie sich sicherlich gerne als die Mannschaft rühmen, welche nach dem Sieg gegen die Espoirs Schaffhausen auch die Siegesserie des TV Möhlin beendeten. Um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren benötigen die Steffisburger zudem dringend weitere Punkte.

Spiel wird wohl kein Selbstläufer

Wie ein Blick auf die Ergebnisse der Aufeinandertreffen in den vergangenen Spielzeiten zeigt, wird das Spiel am Samstag aber kaum ein Selbstläufer für Möhlin. In der letzten Saison konnte Möhlin beide Spiele gegen Steffisburg nur knapp mit 23:21 und 23:24 gewinnen. Ein Jahr zuvor reichte es den Fricktalern zudem nur für ein Unentschieden (24:24) in Steffisburg und eine Heimniederlage (30:31).

Dem TV Möhlin stellt sich am Samstag also ein unangenehmer Gegner, der gegen die Kadetten Espoirs gezeigt hat, wozu er fähig ist. Wenn Möhlin die Siegesserie gegen den vermeintlichen Aussenseiter gewinnen will, benötigt das Team eine solide und überzeugende Mannschaftsleistung. Ob den Aargauern dies gelingen wird, kann am Samstag ab 19:00Uhr in der Steinlihalle live miterlebt werden.