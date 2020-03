Freitag, 6. März 2020 um 20.30 Uhr, Emmen Rossmoos – Herren 1. Liga

Zum zweiten Aufeinandertreffen innert einer Woche kommt es am Freitag in Emmen zwischen Handball Emmen und dem HVO. Nach dem tollen Sieg am Sonntag erwartet die Jungs ein schwerer Gang, denn die Emmer wollen Revanche nehmen und ihrem Publikum zeigen, dass sie es besser können, als im Hinspiel. Dies ist verständlich, kamen die Luzerner doch nicht wie gewohnt auf Touren und der HVO dominierte das Spiel über weite Strecken. Auf Seiten des HVO ist man also gewarnt und weiss, dass der Gegner sicher ein anderes Gesicht zeigen wird, als er dies in der Stadthalle tat. Kann man an die Leistung des 33:21-Erfolgs anknüpfen, steht einer spannenden Begegnung nichts im Weg. Los geht es um 20:30 Uhr in Emmen, Rossmoos.



Hopp Oute!

Marco Lorenz