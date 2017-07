Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit. Die zweite und damit finale Runde der Schweizer Meisterschaft im Ultimate Frisbee wurde in Zürich-Stettbach ausgetragen. Mit dabei waren auch drei Teams von Freespeed.

In den vergangenen sieben Wochen hatten die Freespeed Ladies verschiedenste Offense- und Defensestrategien verinnerlicht, um optimal vorbereitet zu sein. In der ersten Runde waren gute Grundlagen gelegt worden und so standen die Frauen nun im Viertelfinale. Dort trafen sie erneut auf die Panthers aus Bern. Nachdem diese die vergangenen drei Partien der Saison jedes Mal knapp für sich entschieden hatten, wollten die Basler Ladies nun endlich den Sieg holen. Das war wichtig, um ihr Saisonziel – ein bessere Platzierung als im letzten Jahr (also mindestens den 4. Platz) – zu erreichen. Mit einer neuen Spieleraufstellung – bestehend aus Offense- und Defenselinie – zogen sie in das Spiel. Es zeigte sich, dass das Zusammenspiel innerhalb dieser zwei Spielergruppen mit jedem Punkt besser funktionierte. Es folgte ein Potpourri verschiedener Zonenverteidigungen, da die Ladies schnell ihren Vorsprung ausbauen konnten und somit oft mit der Defense starteten. Besonders in der zweiten Spielhälfte zeigte sich, dass die Panthers läuferisch nicht mehr so gut mithalten konnten. Das kam den Freespeed Ladies zu Gute, die ihre Verteidigung nochmals verstärken konnten. So gelang ihnen endlich der langerwartete Sieg (15:5) gegen die Panthers.

Im Halbfinale trafen die Freespeed Ladies auf die Vorjahressieger FABulous (Bern). Diese waren mit einem großen Kader angereist, um ihren Titel zu verteidigen. Offensiv und körperbetont stiegen sie ins Spiel ein und holten schnell einen Vorsprung. Sie zogen 8:3 in die Halbzeitpause und die Aufbauspieler überlisteten mit ihrem schnellen Händlerspiel so einige Male die Basler Zonenverteidigung. Wie schon in der ersten Runde in Bern fokussierten FABulous ihr Spiel auf einige wenige Spielerinnen. Obwohl die Freespeed Ladies ihre Konzentration durchweg aufrecht erhielten und läuferisch überlegen waren, fehlte am Ende oft der entscheidende Pass in die Endzone. Mit Erfahrung, Routine und sehr offensiv erspielten FABulous sich den Sieg (15:8).

Im Spiel um Platz 3 traten die Freespeed Ladies gegen die Vorjahreszweiten, Crazy Dogs (Stans), an. So ausgeglichen wie das Spiel begann, zog es sich bis zur Halbzeit, bei der die Stanser mit 8:7 vorn lagen. Gleich nach der Pause bauten sie ihre Führung auf zwei Punkte aus. Doch die Basler ließen sich davon nicht irritieren und bewahrten einen kühlen Kopf. Zum Ende der regulären Spielzeit konnten sie wieder die Führung erlangen (13:12). Lautstark unterstützt wurden sie von beiden Seitenlinien von ihren Vereinskollegen von Free2speed und Freespeed. Nun galt es den 14. Punkt zu machen. Doch auch die Stanser waren gewillt zu gewinnen und sicherten sich durch einen schnellen Punkt den Ausgleich. Der letzte entscheidende Punkt wurde zu einem langen Krimi, bei dem jeder Spieler an seine Reserven kam und grandiose Fänge gelangen. Nach mehreren Turns, bei denen beide Teams mehrfach kurz vor der Endzone standen und die Chance zum Punkten hatten, erlöste ein langer Wurf der Crazy Dogs in die Endzone hinein die Spielerinnen und Zuschauer von der Zitterpartie. Die Crazy Dogs holten sich den verdienten 14:13 Sieg und wurden damit Dritter.

Die Enttäuschung über die verpasste Medaille war einigen Basler Ladies ins Gesicht geschrieben. Doch mit dem vierten Platz hatten sie ihr Saisonziel erreicht und im Turnier auch gezeigt, wie sich das Team in den letzten Monaten entwickelt hat. Nicht nur persönlich sind die einzelnen Spielerinnen über sich hinaus gewachsen, sondern auch als Team. Darauf können sie in der nächsten Saison aufbauen und vielleicht erneut um eine Medaille kämpfen.

Erfreulich ist, dass die Schweizer Frauenultimateszene rasant wächst und die ersten sechs Plätze der Meisterschaften sehr hart umkämpft waren. Nun gibt es eine kurze verdiente Saisonpause, bevor die Vorbereitung für die im September stattfindenden Schweizer Meisterschaften der Coed-Teams beginnt.