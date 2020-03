Fraktionsmeinung FDP zur Einwohnerratssitzung vom 12. März

Die FDP-Fraktion hat insbesondere die beiden Geschäfte bzgl. der Hochwasserschutzmassnahmen sowie Schülertransporte eingehend beraten.

Grundsätzlich befürworten wir sinnvolle Hochwasserprojekte, doch ist für uns gemäss aktueller Vorlage nicht klar, weshalb das Projekt „Tobelbach" gegenüber anderen Hochwasserprojekten wie zum Beispiel "Dorfplatz Kirchdorf" Priorität hat. Als Entscheidungsgrundlage bzgl. der Priorisierung von Hochwasserschutzprojekten braucht es ein klares Konzept, welches die anliegenden Projekte auflistet und deren Notwendigkeit (z.B. Nutzen) und Dringlichkeit (u.a. Schäden) klar aufzeigt. Da uns im Moment kein derartiges Konzept vorliegt, weisen wir das vorliegende Geschäft zurück.

Der Antrag zum Geschäft „Schülertransport" hat in unserer Fraktion zu kollektivem Kopfschütteln geführt. Dass einzelne Schulwege in unserer Gemeinde für Kindergartenkinder und Kinder zwischen sechs und acht Jahren einzelfallweise unzumutbar sein können, ist zwar unbestritten. Dass nun aber der Gemeinderat nach Vorliegen eines Gesuches die Subvention-Giesskanne hervor nimmt, eine BFU Empfehlung ohne Einzelfallprüfung und ohne Prüfung der Sinnhaftigkeit der Ergebnisse so umzusetzen gedenkt und dabei statistisch 77 Kinder mit unzumutbaren Schulwegen resultieren, löst das eingangs erwähnte Kopfschütteln aus. Nach unserer Auffassung liegen die Kosten bei Gutheissung von konkreten Gesuchen in der Finanzkompetenz des Gemeinderates, so dass es keines Einwohnerratsbeschlusses für beantragte jährliche Kredite von CHF 80'000.00 bedarf. Auch der Verpflichtungskredit über Fr. 35’000 liegt unseres Erachtens weit ausserhalb der Verpflichtung des Gemeinwesens zur Finanzierung von unzumutbaren Schulwegen. Die FDP weist aus den vorgenannten Gründen diese Vorlage ab.

FDP. Die Liberalen Obersiggenthal