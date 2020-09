Flyers Cadets U15 sind Schweizermeister - Titel verteidigt. NLA Final am Samstag

Die Therwil Flyers holen sich im Jubiläum's Jahr, dem 40sten Vereinsjahr, den 44. Meistertitel. Die U15 Cadets verteidigen ihren Meistertitel vom vergangenen Jahr. In einem spannenden Finalspiel schlagen die Flyers in Rümlang die Kobras mit 9:6. Dies ist bereits der 8. Titel in der Kategorie U15 für die Flyers. Sogar 16 Finalteilnahmen kann der Flyers Nachwuchs vorweisen in der U15, eine beeindruckende Konstanz in der Nachwuchs-Abteilung welche Coach Björn Jensen Derendinger stolz macht.

Für diesen Titel mussten das Team jedoch hart Kämpfen. Noch im Halbfinale lagen sie im letzten Inning 0:3 zurück bevor sie ausgleichen konnten auf 3:3 und im Entscheidungs-Inning dann den viel umjubelten Sieg feiern konnten - in Therwil gegen die SG Pirates aus der Ostschweiz.

Baseball NLA:

Bereits diesen kommenden Samstag haben die Flyers erneut beste Chancen einen weiteren Meistertitel in Therwil zu behalten. Es wäre nochmals eine Titelverteidigung, sollte die Baseball NLA Herren ihren 13. Titel gewinnen. Im Final-Spiel No. 3 gegen die Bern Cardinals, Spielbeginn Samstag 19.September 14.00 Uhr Känelmatt 1, fehlt noch ein Sieg um die Final-Serie zu entscheiden.