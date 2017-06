Vorschau NLA- Landhockey Herren, Playouts

In den Playouts trifft der Oltner Stadtklub nächsten Samstag/Sonntag auf GC Zürich. Ob der HCO diese Bewährungsprobe besteht ist offen. Nach der Niederlagenserie ist die Moral im Keller, doch auch Zürich dürfte nach den verpassten Playoffs mit Motivationsproblemen zu kämpfen haben.Die Duelle in dieser Saison entschieden die Zürcher für sich (2:1,5:0). Deshalb gehen sie als klare Favoriten in diese Serie.

Olten muss ohne Aggressivleader Berger und Stürmer Hunziker (beide abwesend) auskommen, Trainer Gerhard koennte dafür die Routiniers Schwager und Roppel ins Boot holen. Das Problemkind bleibt aber die Defensive, zuletzt kassierte man im Kleinholz wieder mehr als drei Gegentore. Deshalb sind auch in der Abwehr Umstellungen moeglich. Den Heimvorteil gilt es auf jeden Fall auszunutzen, um in dieser Serie eine Chance zu haben.

Samstag,17.06.2017 12.00 Uhr Olten(Kleinholz): HCO:GCZ

Sonntag,18.06.2017 11.00 Uhr Zürich(Hardhof): GCZ:HCO

Kader HC Olten:Müller; C. Roth,Claudio Schärer, Grasso, Hengartner, Gassner, David Schärer,M. Hug, Studemann, Büchler, Vitelli,Wintenberger, Knabenhans.