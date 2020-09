Einsatz für die Region Freiamt – Die Wirtschaft sind wir alle!

FDP Bezirk Muri im Kontakt mit KMU und Bevölkerung





Im Rahmen einer Standaktion bei der Bäckerei Kreyenbühl, einem erfolgreichen und innovativen KMU, suchten die Grossratskandidaten der FDP Bezirk Muri am vergangenen Samstag den Kontakt zur Bevölkerung. Bei angeregten und interessanten Gesprächen wurden regionale, kantonale und nationale politische Themen diskutiert und dabei selbstverständlich auch für die Grossratsliste der FDP sowie die Wiederwahl von Stephan Attiger als Regierungsrat geworben. Dies ganz unter dem Wahlkampf-Motto der FDP «Die Wirtschaft sind wir alle».

Die Corona-Krise hat den Menschen im Aargau wieder klar gemacht, was Wirtschaft eigentlich ist.

Die Wirtschaft, das sind die Läden, in denen wir einkaufen, der Coiffeur, bei dem wir die Haare schneiden, das Museum, dessen Ausstellung wir besuchen, die Physiotherapie, die unsere Verspannungen löst. Oder eben die Bäckerei, in der wir unser Brot kaufen. Die Wirtschaft mit ihren Unternehmungen ist Rückgrat und das Herz unserer Gesellschaft: sie sorgt für Arbeitsplätze, deckt unsere Bedürfnisse und ist nicht zuletzt auch Identifikationsfaktur für die Region. Die Wirtschaft sind wir alle. Die FDP Bezirk Muri setzt sich mit Überzeugung und Engagement für eine starke Wirtschaft ein, für florierende Unternehmen, zur Sicherung von Arbeitsplätzen, zur Erhaltung der Attraktivität des Freiamts als Wohn- und Wirtschaftsregion, für eine prosperierende Zukunft. Die freisinnigen Kandidaten werden mit weiteren Aktionen bis zum Wahltag auf ihre Positionen und Ziele aufmerksam machen und freuen sich über jede Rückmeldung und jeden konstruktiv-kritischen Austausch.