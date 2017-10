Am Samstag 28. Oktober, dem vierten Rheinfelder Naturschutztag, wollen wir ein kleines neues Biotop schaffen. Jedermann/frau ist dazu herzlich eingeladen. Treffpunkt: 08.00 Uhr bei der Bundeseiche, (Alleeweg, Fussgängerbrücke über die Autobahn). Ende ca. 11.30. Für den entstehenden Hunger und Durst wird gesorgt werden; darum ist eine Anmeldung erwünscht bis am 24. Oktober an info@nvvr.ch oder Tel 061 831 77 87 (abends). Kurzentschlossene dürfen auch so kommen.

Der Anlass findet bei jedem Wetter statt. Robuste Kleidung, Schuhe und Handschuhe nicht vergessen. Forstdienst, ULK und Natur- und Vogelschutzverein Rheinfelden freuen sich auf viele Helferinnen und Helfer; auch Kinder sind willkommen!