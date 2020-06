Ein “Pfingstlager” ohne Zelten und Regen

Das übliche Zeltlager an Pfingsten der Jungschar Nussbaumen fiel dieses Jahr Virus bedingt aus. So wurde ein PfiLa der anderen Art organisiert. Jeden Tag wurden auf der Homepage verschiedene Challenges hochgeladen. Es wurden Knoten geübt, Wanderstöcke geschnitzt, Gewächshäuser für Kressesamen gebaut und Sonnenuhren gebastelt. Speziell an diesen Pfingsttagen war ebenfalls, dass es dieses Jahr das erste Mal seit 5 Jahren an Pfingsten keinen einzigen Tropfen geregnet hat.

Das Leiterteam und die Kinder freuen sich wieder auf richtige Treffen im Wald mit Spiel, Feuer und Rauch. Interessierte Kinder sind herzlich willkommen. Weiter Infos findet man unter www.jungschar-nussbaumen.ch.