Am Samstag dem 30.9.2017 war die Jugi Eiken auf der Jugireise. Es waren 41 gespannte Kinder und 9 Jugileiter dabei. Treffpunkt war 8:45 Uhr beim Parkplatz vor dem Rössli in Eiken. Wir fuhren mit dem Car von Siegrist Reisen nach Mels bei Sargans. Wir gingen zur Hüpfburg Sarganserland. Allen Kindern hatte es sehr Gefallen zum Glück gab es keine Verletzten. Sie hatten viel Abwechslung in der Hüpfburg mit mehreren Trampolins und Kletterturm und Parcours. Alle haben viel Geschwitzt und viel Sport gemacht. Um etwa 16:15 Uhr begaben wir uns auf die Heimreise. Alle waren sehr müde und glücklich. Es war ein toller Tag.