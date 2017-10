Die Zauberorgel ist ein Kinder-Musical von Jörg Schneider. Es ist eine Zusammenarbeit vom TheaterTeam und dem Kinder-und Jugendtheater Turgi.

Ein Live-Orchester unter der Leitung von V. Zurkinden untermalt das Stück mit der wunderbaren Musik von Emil Moser.

Der arme Kesselflicker Fridolin lebt mit seiner Tochter Rägeli in einer kleinen Stadt. Als der König eines Tages sehr krank wird, verspricht er sein ganzes Vermögen dem der ihn heilen kann. Fridolin hat vor Jahren eine Orgel gebaut, die durch ihre Musik alle Menschen froh und gesund machen sollte und sie machen sich auf den Weg den König zu heilen. Auf ihrer Reise schliessen sie neue und aussergewöhnliche Freundschaften. Ob sie dem König wohl helfen können? Oder kommen ihnen die Apothekerleute Bitterli in die Quere, welche sich auf den Weg gemacht haben, den König zu Heilen?

Die Regisseurin Katrin Janser, konnte als Kind von der Zauberorgel nicht genug kriegen. Immer wieder hörte sie die Schallplatte und konnte jedes Lied auswendig. So erging es aber nicht nur ihr. Viele sind mit dieser wunderbaren Geschichte aufgewachsen. Es handelt von Freundschaft, Respekt, Hoffnung und den Glauben an sich und das Gute. Dieses Stück soll daran erinnern dass es sich lohnt an Wunder zu glauben und für seine Träume einzustehen.....

Das Theaterrestaurant öffnet eine Stunde vor Beginn. Erw. 20.-, Studenten/AHV 15.- Kinder 12.- Familien (2E.und 2K) 55.-

Reservation: 079 647 44 94