Die Schulen benötigen eine neue Führungsstruktur.

Am 27.September stimmen wir über eine neue Führungsstruktur der Volksschule ab.

Viele der früheren Aufgaben der Schulpflege haben sich im Rahmen der zunehmenden Professionalisierung zur Schulleitungen oder zur Verwaltung verschoben. Die Schulpflege ist heute weit weg vom Schulalltag und hat nur eingeschränkte Einblicke ins Schulleben. Die strategische und auch die finanzielle Sichtweise dienen als Kompass für die Entscheidungsfindung in der Unternehmensführung; in der Schule ist es nicht anders. Strategische Entwicklungen sind häufig an finanzielle Ressourcen gebunden. Damit ein Mehrwert entstehen kann, gehören diese beiden Führungskompetenzen in eine Hand. Der Gemeinderat steht gegenüber der Bevölkerung künftig auch für die Bildung in der politischen Gesamtverantwortung, wie er dies auch in andern kommunalen Aufgaben tut. Die neuen Führungsstrukturen eröffnen neue kommunale Gestaltungsräume. Entscheide können effizienter und bedarfsgerechter getroffen werden.

Die Schulpflege braucht es nicht mehr. Nicht etwa weil sie schlechte Arbeit geleistet hat, sondern weil sich das schulische Umfeld stark geändert hat.

CVP Wettingen