Die Oberentfelder Senioren starteten die Ausflugssaison mit dem Treberwurstessen am Bielersee

Nach einer nur kurzen Winterpause starteten die Oberentfelder Senioren die neue Saison mit dem traditionellen Treberwurstessen. Willy Gloor sammelte die 39 Teilnehmer an den gewohnten Haltestellen an der Holzstrasse, an der Schönenwerderstrasse, beim Bahnhof und beim Alterszentrum ein und führte sie in seinem komfortablen Reisecar via Autobahn – Solothurn – Biel sicher und zügig an den Bielersee. Vera und Willy Tiersbier und ihre Helfer erwarteten die Gäste aus Oberentfelden schon zum elften Mal in ihrem stattlichen Weingut in Schafis bei Ligerz. Auf den Tischen standen neben dem Essbesteck Flaschen mit feinen Weinen aus eigener Provenienz bereit. Kaum hatten sich alle mit dem Apéro zugeprostet, wurden schon die über dem Brennhafen auf Trester heiss gemachten, einzigartigen Treberwürste serviert, garniert mit Kartoffelsalat und frischem Brot. Das Ganze wie in der Einladung angekündigt à discrétion. Und in der Tat fehlte es nie an Essen und Tranksame, bis alle satt waren.

Armin Kläfiger liess es sich nicht nehmen, die Besucher aus dem Aargau auch heuer wieder mit Evergreens und romantischen Songs zu unterhalten. Erstaunlich, wie er seinem Keyboard einen fetten Big-Band-Sound, überlagert mit Solostimmen und bereichert mit Streichern und Chor, zu entlocken weiss. Herzlichen Dank!

Nachdem auch Kaffee mit ausgiebig Marc und Fasnachtschüechli ihre Abnehmer gefunden hatten, ging es punkt achtzehn Uhr auf die Heimreise. Die Senioren danken Gert Jähn für die gute Vorbereitung und Leitung des gemütlichen Anlasses.

Der nächste Ausflug führt am 3. und 4. März zur Turmtechnikfabrik Muff in Triengen, verbunden mit einer Führung durch das Städtchen Sursee. Die Daten aller Besichtigungen, Wanderungen und Radtouren sowie Fotos sind auf der Homepage www.senioren-oe.ch publiziert. mh