Die HSG Siggenthal ist im Soll. In den bisherigen fünf Spielen holte die Mannschaft schon zwei wichtige Siege im Kampf um den Ligaerhalt. War der 28:22-Sieg gegen die Lakers Stäfa noch ein Achtungserfolg gegen einen Aufstiegsfavoriten, stand man letzte Woche in Stans stärker unter Druck: Eine Niederlage dort und die Siggenthaler wären bereits mittendrin gewesen im Abstiegskampf. Doch das Team konnte sich in einer bis zur letzten Sekunde spannenden Partie knapp mit 21:20 durchsetzen.

Pflichtsieg also erfolgreich eingefahren und einen Sieg braucht es auch heute gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs, wenn man weiterhin Abstand zu den Abstiegsplätzen halten will. Die Winterthurer haben ebenfalls vier Punkte auf dem Konto und sind zurzeit in guter Form: Nach drei Niederlagen zum Auftakt gegen Topteams siegte Yellow gegen Stans und Biel und hielt damit zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz.

Die Winterthurer besitzen ein sehr ausgeglichenes Team und sind schwer ausrechenbar, weil viele Spieler Verantwortung im Abschluss übernehmen können. Gegen Biel ragte Manuel Zehnder mit 12 Toren heraus; im Spiel gegen Stans glänzten Lukas Heer und Fabrizio Pecoraro mit acht Treffern.

Die Siggenthaler Defensive ist heute also gefordert und muss alle Kräfte bündeln, um den nächsten Sieg einzufahren. Es wäre ein weiterer wichtiger Schritt, um sich im Tabellenmittelfeld festzusetzen.