Rund 230 junge Athletinnen und Athleten aus nah und fern beteiligten sich trotz hochsommerlichem Wetter bei rund 33 Grad beim traditionellen Leichtathletik-Mehrkampf «Mietrup-Cup» in Baden.

Eine beachtliche Höhe von 1.65 m erzielte der Drittplatzierte Tim Stanek ebenfalls von der LV Fricktal. Fabian Weiss erzielte mit 3.01.57 die schnellste 1000-m-Zeit in der Kategorie U16M und auch seine 61.60 m Ballwurf trugen wesentlich zum 2. Schlussrang bei. Der fünftplatzierte Julian Jehle von der einheimischen LV Wettingen-Baden erreichte mit 1.60 m im Hochsprung die zweitbeste Höhe.

Mit einer sensationellen Weite von 71.64 m warf Tyler Aerni gleich 10 Meter weiter als der Zweitplatzierte Fabian Weiss von der LV Fricktal im Ballwurf. Auch beim Sprint über 60 m in 7.74 war er absolut Schnellster.

Das stärkste Resultat erzielte Sieger Lukas Krämer von der LA Mutschellen mit sehr guten 2.57.60 über 1000 m. Ebenfalls sehen lassen darf sich sein Sprint über 100 m in guten 12.03. Die Silbermedaille erkämpfte sich Simon Caldara von der LV Wettingen-Baden.

Gegenüber dem Vorjahr eine gute Steigerung erzielte Rowena Kratzer von der LA Mutschellen mit dem Gewinn der Silbermedaille. Mit 37.58 m im Ballwurf und 1.45 m im Hochsprung erzielte sie gleich zwei Disziplinensiege.

Auch einen ausgeglichenen Wettkampf lieferte die Drittplatzierte Alva Pose von der LV Wettingen-Baden. Stark in den Wettkampf startete die 10. Platzierte Riona Dürmüller von der LA Mutschellen mit 8.54 über 60 m, hervorragenden 42.22 im Ballwurf und ebenso beachtlichen 4.85 m im Weitsprung. Leider warf der Nichtstart beim abschliessenden 1000 m-Lauf Riona aus den Medaillenrängen. Kategorienschnellsten über 1000 m wurde die 4. Platzierte Salomea Dietschy von der LV Wettingen-Baden

LA Mutschellen als Mannschaftsieger

Die LA Mutschellen dominierte gleich in fünf Kategorien: Sie siegte in den U08M, U10M, U08W, U10W, U12W. Die einheimische LV Wettingen-Baden holten den begehrten Wanderpokal in den Kategorien U14M, U16M, U16W. Die LV Fricktal gewann den Mannschaftspokal bei den U12M und U14W.