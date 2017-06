Was denken Sie über das Thema Littering in Dietikon und welche Ideen gibt es, um die Situation zu verbessern? Diese Fragen haben die Grünen Dietikon am Märtkafi vom 10. Juni den Passantinnen und Passanten gestellt. Es wurde rege diskutiert und einiges aufgeschrieben. Unsere grünen Gemeinderäte und Gemeinderätinnen werden sich nun überlegen, wie die eingebrachten Anliegen umgesetzt werden können.

Am Stand konnten kleine Behältnisse erworben werden, welche aus in Dietikon gesammelten Alu-Dosen direkt vor Ort geflochten wurden. Der Erlös von 173 Franken wurde für das Projekt EinDollarBrille des gleichzeitig in der Markthalle stattfindenden Anlasses gespendet.