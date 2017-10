Es ist ein glücklicher Punkt, den der TV Solothurn aus Baden mit nach Hause nimmt, aber unverdient ist er nicht. Denn wer gegen den Leader in den letzten fast sieben Minuten keinen Treffer kassiert und dabei gleichzeitig noch deren vier aufholt, der hat nichts gestohlen.

Was die Solothurner in der Schlussphase gezeigt haben, war ganz grosser Sportsgeist. Alle sechs Feldspieler inklusive Torwart waren hochkonzentriert, fanden die richtige Mischung zwischen Ruhe und Risiko und am wichtigsten, die Mannschaft hat sich bis zum Schluss nicht aufgegeben.

Die Matchuhr zeigte 53:13 Minuten, als Baden zur 29:25-Führung einnetzte. Es sollte ihr letztes Tor bleiben für den Rest des Abends.

Auf der Gegenseite spielten die Solothurner zügige Angriffe und verkürzten den Abstand sukzessive. Einmal trafen sie nach einem schönen Spielzug aus dem Rückraum durch Lukas Rohr, Sven Schafroth verwertete einen Penalty und ein anderes Mal war Marco Strahm vom Flügel erfolgreich.

Ebenfalls Strahm, per Gegenstoss, war es, der knapp eine Minute vor Schluss den vielumjubelten Ausgleich erzielte. Die TVS-Verteidigung wurde während dieser gesamten Phase zur uneinnehmbaren Festung erklärt. Und dies wohlgemerkt auswärts gegen den Leader der NLB, der den stärksten Angriff der Liga stellt.

Mit Ach und Krach drangeblieben

Die Solothurner, vorher über 50 Minuten oft in Nöten, belohnten sich am Ende mit einem Punkt. Doch sah es lange nicht nach einem Punktgewinn aus. Zur Pause führte das Heimteam hauchdünn mit 15:14 und die zweite Halbzeit war noch jung, als beim TV Solothurn nach kurzer und einmaliger Führung der vermeintlich entscheidende Bruch im Spiel passiert.

Bis dahin haben die Aarestädter das Spiel mit grossem Kampf ausgeglichen gestalten können, wenn auch nicht immer souverän, sondern eher mit dem Glück des Tüchtigen. Doch gegen Mitte der zweiten Hälfte schien es, als könne der STV Baden entscheidend wegziehen.

Solothurn kassierte eine Zeitstrafe, versiebte mehrere Torchancen und während sechs Angriffen spielten die Badener Josef Zuber und Marcus Hock gross auf – Drei-Tore-Führung für die Platzherren (48. Minute).

Bereits in der ersten Halbzeit gab es Phasen, in denen sich der TV Solothurn mit Händen und Füssen wehren musste, um nicht abgehängt zu werden. Ein ums andere Mal waren Routinier Marco Kurth und Kreisläufer Nicolo Moggi dafür besorgt, dass die Solothurner dranbleiben.

Sage und schreibe zehn der 14 Tore erzielten die beiden bis zum Seitenwechsel. Und auch Torhüter Rados Dukanovic kam gegen Ende der ersten Halbzeit gerade noch rechtzeitig in Form, um einen höheren Pausenrückstand zu verhindern.

Bisher ohne Niederlage

In Extremis holt sich der TV Solothurn somit einen Punkt in Baden und mischt auch diese Saison wieder im obersten Drittel der Tabelle mit. Rang vier mit acht Punkten lautet die durchaus ansprechende Bilanz.

Zudem gehört der TV Solothurn auch nach Runde fünf in der NLB noch zu den vier Mannschaften, die bisher noch kein Spiel verloren haben. Neben dem TVS findet man in dieser Liste klingende Namen wie den TV Möhlin, den STV Baden und den RTV Basel.

Für die Truppe von Trainer Marco Kurth stellt sich aber die Frage, wie teuer sie sich diesen Punkt erkauft hat. Gleich mehrere Spieler, die bis zum Abpfiff auf die Zähne gebissen hatten, verliessen das Spielfeld angeschlagen.

Und bereits in einer Woche steht das emotionale und sicherlich nicht weniger schwierige Auswärtsspiel gegen den HS Biel an. Die Seeländer sind auf diese Saison hin in die NLB aufgestiegen und überzeugten bisher mit durchwegs starken Vorstellungen, ähnlich wie der TV Solothurn vor einem Jahr.

Bleibt zu hoffen, dass die Blessuren bis dahin auskuriert sind, damit einem spannenden Derby nichts im Wege steht.