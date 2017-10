Die Urner scheinen jedoch aktuell etwas unter Wert klassiert, verfügen über ein starkes Kader mit etlichen Routiniers und dürfen in keinster Weise unterschätzt werden. So hatte Altdorf am letzten Wochenende sein Heimspiel gegen Mit-Aufstiegsanwärter Lakers Stäfa nur ganz knapp (34:35) verloren.



In Birsfelden hatte das Team von Cheftrainer Samir Sarac vor allem in der ersten Halbzeit (16:7) eine bärenstarke Leistung gezeigt und degradierte die Baselbieter schlicht zu Statisten. Diese starke Darbietung gilt es nun gegen Altdorf zu bestätigen. Nach dem Heimspiel gegen die Innerschweizer folgt eine rund dreiwöchige Meisterschaftspause, ehe es für den RTV am Samstag, 4. November, mit dem Auswärtsspiel beim HC Horgen weitergeht. Das nächste RTV-Heimspiel steht dann am Samstag, 11. November, gegen den TV Steffisburg auf dem Programm.