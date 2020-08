Der Männerturnverein Oberdorf rüstet sich mit neuer Sportbekleidung aus

An der letzten GV beschloss der Männerturnverein Oberdorf MTVO eine neue Sportbekleidung zu beschaffen. Eine Arbeitsgruppe evaluierte drei Modelle aus denen die Mitglieder den zu beschaffenden Favoriten auswählten. Die Arbeitsgruppe kümmerte sich auch um einen Sponsor, welcher die Beschaffung finanziell unterstützte.

Mit Corona-bedingter Verspätung konnte die neue Sportbekleidung am 12. August 2020 auf der Sportanlage Mühlacker in Oberdorf den Mitgliedern des MTVO übergeben werden.

Zu der kleinen Feier wurde auch unser Sponsor, die Raiffeisenbank Weissenstein mit Sitz in Solothurn eingeladen. Nach einem Dankeswort von Erwin Angehrn, MTVO an unseren grosszügigen Sponsor richtete der Vorsitzende der Bankleitung, Andreas Probst einige Worte an die neu eingekleideten Mitglieder und wünschte dem Verein viel Erfolg.

Da durfte auch ein Gesamtfoto mit den über ihre neue Ausrüstung sichtlich erfreuten Mitglieder natürlich nicht fehlen.

Bei einem Apéro und Smalltalk fand der Anlass einen guten Abschluss.