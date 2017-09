In Schaffhausen hat es nämlich ab 17.30 Uhr in der schmucken BBC-Arena gegen den amtierenden Schweizer Meister und auch diesjährigen Kronfavoriten auf beide nationale Titel nichts zu verlieren - reist gar mit besonders positiven Gefühlen und Erinnerungen in die Stadt am Munot.

Gewarnt ist der Gastgeber dabei seit dem 03. September 2016. Damals gelang dem HSC Suhr Aarau als Aufsteiger im zweiten Saisonspiel mit dem 33:24-Triumph Historisches. Vor allem die Art und Weise, wie der Sieg damals errungen wurde - mit einem überragenden Mihailo Radovanovic zwischen den Pfosten, einer leidenschaftlichen Defensive und einer geschlossenen Angriffsleistung - beeindruckte.

Es war der Schlüsselmoment für den damaligen Aufsteiger, der sich im weiteren Verlauf der Saison sensationell bis in die Finalrunde spielte, jeden Gegner vor grosse Probleme stellte und sich damit in der Liga etablierte.

Die Schaffhauser indes gewannen letztlich dennoch souverän den Meistertitel und verfolgen auch in dieser Saison wieder dieses realistische Ziel. Unter Handballexperten ist man sich gar einig, dass es sich beim jetzigen Kader um den besten und ausgeglichensten handelt, den die Kadetten je hatten.

Gegen den TSV St. Otmar St. Gallen zum Saisonstart sowie gegen Wacker Thun im Mobiliar SuperCup stellten sie dies eindrücklich unter Beweis. Im Cup-Achtelfinal gegen Erstligist Wädenswil war der knappe Sieg doch eher überraschend und auf den Championsleague-Start am Donnerstag, 14. September 2017 gegen Elverum Handball aus Norwegen wartet die Handballszene gespannt.

Die hohe Belastung könnte denn auch zum kleinen Vorteil für das NLA-Team des HSC Suhr Aarau werden, das zwar als Underdog anreist aber von den Schaffhausern wohl keinesfalls unterschätzt, gar eher gefürchtet wird. Aufgrund der Vorkomnisse des 3. September 2016 und aufgrund des äusserst geglückten Saisonstarts.

Noch ungeschlagen steht die Mannschaft von Cheftrainer Misha Kaufmann nämlich nach den ersten vier Ernstkämpfen in Schweizer Cup und Meisterschaft der Saison 2017/18 da. Damit dies so bleibt, muss am Sonntag jedoch alles passen - wie damals am 3. September 2016.