Nach einigen Jahren in der 4. Liga, wurde diese Saison am Aufstieg für die 3. Liga gearbeitet. Der Vorstand mit dem Präsident Domenico Raosa haben die Weichen in dieser Saison klar für den Aufstieg gestellt. Mit diesem Ziel vor Augen konnte das neue Trainer-Duo Karadza Domagoj und Bitonti Fabian verpflichtet werden und so am Ziel für den Aufstieg in die 3. Liga gearbeitet werden.

Das Ziel 3. Liga wurde nach 26 anstrengenden Spielen erreicht und der FC Neuenhof steht auf Platz 1 in der 4. Liga - Gruppe 4 und darf somit mit den Vorbereitungen für die 3. Liga loslegen.

Wir freuen uns sehr auf die neue Saison in der 3. Liga!