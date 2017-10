Nach einem verpatzten ersten Drittel mit drei Gegentoren in Unterzahl und einem in Überzahl verlor der EHC Basel gegen den EHC Brandis mit 0:6. Die Berner zeigten sich in numerischer Überzahl effizienter und in Unterzahl fehlerfrei und gewinnen die Partie dadurch verdient, wenn auch um zwei, drei Tore zu hoch.