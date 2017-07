ps. Bei idealen Wetterbedingungen konnte der Turnverein Hirschthal den Sprintwettkampf „De Schnällschti Herschtler“ am vergangenen Samstag durchführen. Siebzig angemeldete Schulkinder konnten es kaum erwarten, endlich am Start zu stehen und mit dem Startschuss loszurennen.

Unter tosendem Applaus der zahlreichen Eltern, welche die Laufstrecke säumten, versuchten sie die 60 Meter lange Laufstrecke möglichst schnell hinter sich zu bringen.

Die jeweils vier schnellsten pro Kategorie wurden nach der Pause nochmals zum Finallauf aufgerufen, wobei es hier und da einige etwas enttäuschte Gesichter gab. Einzelne Finalläufe waren so knapp, dass das Zielfoto ausgewertet werden musste.

Bei den schnellsten Mädchen konnte Rahel Niederberger vor Hannah Niederberger und Aya Abdulkarim auf die Siegertreppe. Bei den Knaben siegte Nico Landert vor Robin Schüttel und Aron Morgenthaler. Die detaillierte Rangliste sowie Fotos vom Lauf und der Siegerehrung können auf der Website vom Turnverein Hirschthal unter www.tv-hirschthal.ch angeschaut werden.

Für die Organisation und Durchführung zeichnete sich der Turnverein Hirschthal verantwortlich.