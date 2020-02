Damen 2, 1.Liga - Weitere Niederlage

Bereits nach den ersten sieben Minuten waren die Oltnerinnen mit 5 Toren im Rückstand. Mit einem Team-Time-Out wurde versucht, die Damenmannschaft aufzurütteln. Man kam im Anschluss an das Team-Time-Out zumindest zu Torchancen. Es fehlte jedoch nach wie vor der erste Treffer. Erst in der 14ten Minute gelang den Dreitannenstädterinnen das erste Tor. Ab diesem Zeitpunkt konnte der Rückstand von sieben Toren konstant gehalten werden. In der Pausenzeit lagen die Frauen jedoch mit 6:13 im Rückstand.

Auch in der zweiten Halbzeit starteten die Oltnerinnen harzig in die Partie. Erst in der 37ten Minute erzielten sie den ersten Treffer der zweiten Halbzeit. Auch die Manndeckung auf zwei Spielerinnen von Köniz half nicht, den Vorsprung der Gegnerinnen zu verkürzen. Überforderung, Frustration und Lustlosigkeit machte sich bei den Dreitannenstädterinnen bemerkbar. Die Oltnerinnen konnten das Spiel nicht mehr wenden und mussten mit einer deutlichen Niederlage (Schlussresultat 18:28) nach Hause reisen.

Elena Schibli