Die CVP Aarau lädt zu einem Rundgang in Aaraus Gassen und Information zum Aarauer Kirchenbezirk in der Altstadt mit Agnes Henz von Aarau info ein.

Programm:



10:30 Uhr - Besammlung beim Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Kirchenplatz in der Aarauer Altstadt, Begrüssung Stadtrat Werner Schib



500 Jahre seit der Reformation - was lief damals in Aarau



11:45 Uhr - Erläuterungen in der Stadtkirche durch Raoul Richner, Stadtarchivar



Wo Kirche, da ist heute auch Musik



12:15 Uhr - Musik am Mittag, mit Orgel und Trompeten Elisabeth Waldmeier und die Aarauer Turmbläser



Wir treffen uns zum Gespräch und Austausch, bei Wein, Saft und Brötchen.



13:00 Uhr - Apéro in der Neuen Galerie 6 an der Milchgasse 35, mit Bilder des Aarauer Malers Walter Kuhn – das trifft sich ja gut. Kurzvotum zu "Stadt mit Kultur", Stadtrat Hanspeter Hilfiker