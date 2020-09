Bläserklasse Gretzenbach wieder aktiv!

Mit 25 Mitgliedern hatte die Bläserklasse für Erwachsene am 27. Februar 2020 begonnen. Von Anfang an herrschte eine tolle Stimmung. Aber dem Projekt machte der berüchtigte Virus schon nach drei Proben ein Ende. «Lockdown» hiess es auch hier. Die Ungewissheit belastete alle. Der Kontakt innerhalb des Orchesters konnte aber aufrechterhalten werden und alle warteten auf die Wiederaufnahme der Proben.

Nach den Sommerferien war es soweit. Am 20. August startete die Bläserklasse wieder neu mit 21 Teilnehmern. Sie spielen 13 Holzblasinstrumente (4 Saxophone, 8 Klarinetten, 1 Querflöte) und 8 Blechblasinstrumente (3 Posaunen, 2 Trompeten, 1 Bariton, 1 Euphonium, 1 Es-Horn).

Dank dem Entgegenkommen der Einwohnergemeinde können drei Räume im Schulhaus 57 belegt werden. Damit werden die strengen Auflagen gemäss Schutzkonzept erfüllt und Blechbläser, Holzbläser sowie Querflöten proben in separaten Räumen. Eine Gesamtprobe war bisher leider nicht möglich. Man ist aber zuversichtlich, dass auch dafür eine Lösung gefunden werden kann.

Unsere Bilder sind Schnappschüsse aus der Bläserklasse. Trotz ernsthaftem musikalischem Üben herrscht bei der Probenarbeit Fröhlichkeit und Begeisterung. Was bei der Planung der Bläserklasse für Erwachsene erwartet wurde ist eingetroffen: Die Musikantinnen und Musikanten müssen nicht Musikunterricht besuchen (wie als Schüler), sie wollen ein Instrument lernen oder Kenntnisse wieder auffrischen. Grosser persönlicher Einsatz ist da - und das kollegiale gemeinsame Musizieren macht zusätzlich Spass.

Musikverein Gretzenbach probt wieder

Auch der Musikverein Gretzenbach hat seine Probenarbeit wieder aufgenommen, nachdem alle Konzerte und Anlässe seit Mitte März 2020 ausfielen. Das Schutzkonzept kann nur in einem grossen Raum befolgt werden. Daher finden die Proben in der Bibliothek Meridian statt. Mit einem kleinen Platzkonzert meldete sich der Verein am 2. September in der Öffentlichkeit zurück. Nächstes musikalisches Ziel ist das Adventskonzert vom 6. Dezember in der Kirche Gretzenbach. Ob und wie es stattfinden kann wird sich zeigen.

