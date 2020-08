Bericht über Veranstaltung vom WWF Aargau in Zusammenarbeit mit dem Ferienpass Region Muri

Am Samstag 8.8.2020 führte der WWF Aargau im Rahmen des Ferienpass Muri und Region den WWF Kids-Nachmittag im Murimoos durch. Trotz Corona-bedingter Schliessung des Murimoos-Areals durften wir dank einer Sonderbewilligung das Programm durchführen, dafür der Murimoos-Leitung ein herzliches Dankeschön. Bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen nahmen 28 Kinder im Alter zwischen 8-12 Jahren am abwechslungsreichen Programm teil. Unter Anleitung einer ausgebildeten Biologin konnten die Kinder beim Wasserspielplatz in der Bünz nach Wasserlebewesen wie Fischen und Krebsen suchen, mit grossem Eifer waren die Kinder dabei und bekamen viele spannende Informationen zu hören. Ausserdem erfuhren die Kinder bei einem Rundgang durch den biologischen Landwirtschaftsbetrieb einiges über das Leben der Angusrinder, Schweine und Störche. Beim letzten Posten konnten die Teilnehmer kreatives Geschick zeigen und aus einem Notizbüchlein ein schönes Dekoobjekt gestalten.

Nach einem gesunden Zvieri, viel Spass & Erfrischung beim Wasserspielplatz und einem kleinen stufengerechten Wissensquiz über die Arbeit vom WWF ging das Programm mit lauter zufriedenen, müden Gesichtern zu Ende.