Der Judo Club fährt wieder zu Höchstform auf. Am vergangenen Sonntag dem 03.09.2017 fand das Judo Turnier in Birsfelden BL statt. Mit Da Neen Marxer (Kat.U9), Andrin Hofer und Kimo Eggenberger (Kat.U13) die an diesem Sonntag nach Birsfelden kamen, um Ihr Können unter Beweis zu stellen. Trotz einiger Verwirrung durch das Wettkampfsystem und Müdigkeit durch andere sportliche Aktivitäten am Wochenende liessen sich die Kämpfer nicht beirren und schlugen sehr gute Kämpfe. Am Ende konnte jeder der drei mit einer Bronzemedaille und grossem Erfolgsgefühl nach Hause gehen. Auch wenn man nicht auf dem 1. Platz landet, darf man auf seine Leistung Stolz sein, wen man zeigt was man kann und gelernt hat. Deswegen sind sie auch alle Gewinner.