Auch gegen Pully kein erster Sieg möglich

Das verschobene Spiel gegen Pully am 10. Spieltag in der Basketball Nationalliga A wurde diesen Samstag im Telli Bunker nachgeholt. Die Hoffnungen auf einen ersten Sieg waren gross. Aber auch gegen den 7. Tabellenplatz war kein Sieg möglich.

Die Verletzungspechsträhne hat kein Ende

Noch immer kämpft Aarau mit diversen Verletzungen. So hat sich Topscorerin Enisa Semanjaku am Dienstag im Training einen Nerv eingeklemmt und konnte die nachfolgenden Vorbereitungstrainings nur mit grossen Schmerzen bestreiten. Dennoch konnte die Aarauer Topscorerin einer ihrer besten Leistungen in dieser Saison zeigen. Rund 21 Punkte, 10 Rebounds und 3 Assists erzielte Semanjaku in drei Vierteln. Die Schmerzen wurden aber gegen Ende des dritten Viertels sichtbar unaushaltbar, weshalb Coach Velko Evgenievski auf sie im letzten Viertel bewusst verzichtete. Weiterhin zu kämpfen haben auch Katja Wasser sowie Katarina Barnjak mit ihren Füssen. Wasser war zwar in der Startaufstellung, aber die Schmerzen hinderten sie ihre gewohnte Leistung an den Tag zu bringen. Barnjak konnte das Team nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Wasser und Semanjaku nur zehn Spielminuten unterstützen. Noch immer fehlt verletzungsbedingt Dijana Milenkovic und Melina Donati in der Aufstellung. Auch Kristina Milenkovic konnte aufgrund ihres Studiums nicht am Spiel mit dabei sein.

Der Druck war gross

Nach insgesamt 13 verlorenen Spielen stieg der Druck seitens Aarau einen Sieg zu ergattern. Das Ziel von Anfang an war somit klar – ein erster Sieg sollte zwingend her. Der Gegner aus Pully war auf dem zweitletzten Rang – einen Rang vor Aarau – und somit war ein Sieg durchaus möglich. Umsomehr war die Enttäuschung nach Spielende gross – man hatte sich von der Partie mehr erhofft.

Letztes Viertel war entscheidend

Während des ersten Viertels kämpften die beiden Mannschaften auf gleicher Augenhöhe. Beide Seiten konnten jedoch nur schwer Strukturen in ihr Spiel hineinbringen. Im zweiten Viertel konnten die Gäste aus Pully einen leichten Vorsprung von 10 Punkten erspielen. Vor dem letzten Viertel war noch alles offen. Nach einer leichten Aufholjad von Aarau konnte der Rückstand nochmals auf 12 Punkte reduziert werden. Zudem verletzte sich die Profispielerin mit der Nummer 13 von Pully während einer Spielsituation und musste das Spielfeld kurzzeitig verlassen. Eigentlich wäre diese Situation eine vorteilhafte Ausgangslage für die Heimmannschaft gewesen, um das Spiel zu wenden. Nachdem aber Enisa Semanjaku auf der Bank verweilen musste lief im letzten Viertel bei den Aarauerinnen gar nichts mehr. Nur rund einen Korb konnte der BC Alte Kanti Aarau im letzten Viertel erzielen. Pully konnte hingegen weiter davonziehen. Die Partie ging zuletzt deutlich an die Gäste mit einem Schlussstand von 52:76 Punkte.

Einsatz der Nachwuchsspielerinnen

Bereits zum siebten Mal konnte Adeline Meyer in ihrer ersten Saison in der NLA wichtige Erfahrungen sammeln. Ausserdem hatte die 15-jährige Nachwuchsspielerin Laura Balliello in der Partie ihren ersten Auftritt auf NLA-Niveau.

Semanjaku (21), De Leyn (14), Guthauser (8), Wasser (5), Milenkovic (4), Wildi, Barnjak, Meyer, Balliello