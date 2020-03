Am nächsten Samstagabend ist der Schwimmclub Aarefisch, Aarau im Schweizer Fernsehen präsent

Es war für den Schwimmclub Aarefisch, Aarau ein besonderer Tag, der 13. Februar, der erste Donnerstag nach den Sportferien. Das Schweizer Fernsehen hatte sich Mitte Januar gemeldet, um einen 90 Sekunden Kurzfilm im Rahmen von unterstützten Projekten von Swisslos, in unserem Kanton des Swisslos Sportfonds Aargau, zu drehen. Kurz vor 16 Uhr begrüssten Präsident Willy Bolliger und Vizepräsident Urs Hochuli, zu denen später auch noch Cheftrainer Dirk Thölking stiess, das Tandem SRF mit Redakteurin Julie Hedinger und ihrem Kameramann. Der Fokus lag auf den jüngsten Sportlern in der Gruppe MiniTalents und Schwimmerinnen und Schwimmern der Elite Mannschaft. Dario Wickihalter, Mitglied der Junioren Nationalmannschaft, stand vor der Kamera als Interviewpartner Rede und Antwort. Vier Stunden Vorbereitung und Dreh in allen Varianten benötigte das SRF Team für den geplanten 90sekunden Einspieler. Nach Bearbeitung und Vertonung ist es nächsten Samstag, 28. März nach der Ziehung des Zahlenlottos um 19.20 auf SRF 1 soweit. Der Schwimmclub Aarefisch, Aarau präsentiert sich einmalig den Zuschauern aus der ganzen Schweiz. Anschliessend wird dieser Imagefilm auf YouTube in die Reihe der Swisslos Kurzfilme gestellt. Soweit die gegenwärtige Planung des Schweizer Fernsehens. In der jetzigen unberechenbaren Situation mit dem Coronavirus könnte sich dieser Ausstrahlungstermin aber ändern.

Dramatisch geändert hat sich in der Zwischenzeit aber wie in anderen Sportarten die Situation des Schwimmclubs Aarefisch, Aarau. Mit der Schliessung der Hallenbäder sind in allen Alterssegmenten sämtliche Trainings- und Schwimmkursaktivitäten im Wasser unmöglich geworden. Für die Spitzenschwimmer heisst das, statt mehr als 20 Stunden Training wöchentlich, 1-2 Mal täglich im Wasser und 5 Stunden Krafttraining, Athletik und Pilates ist es nun Pflicht durch individuelles Fitnesstraining daheim das Trainingsniveau zu halten. Pro Tag stehen derzeit 3-4 Stunden Landtraining auf dem Programm der Elite Sportler. Eine grosse Herausforderung für die Sportler und das Trainerteam!

Infrage gestellt sind zurzeit auch die Durchführung der internationalen Meisterschaften der Nationalmannschaftsmitglieder, bei den Junioren von Robin Affentranger (JEM), David Radam (JEM Open Water), Anna Vismara und Dario Wickihalter (EYOF Ersatzwettkampf). Federico Salghetti-Drioli wäre Kandidat von Swiss Aquatics für die Open Water Wettkämpfe der diesjährigen Olympischen Spiele in Japan, Nora Meister war gut unterwegs in Richtung Paralympics.

Auch finanziell wird die nächste Zeit schwierig, fallen mit den täglichen Schwimmkursen und der Intensivwoche während der Frühlingsferien im Hallenbad Telli doch wesentliche Einnahmen aus; für alle Angestellten des Vereins ist Kurzarbeit angesagt. Ebenso muss das Vorschwimmen von interessierten Kindern verschoben werden, was sich je nach Dauer der Einschränkungen auf die Zahl der Neueintritte in die Nachwuchsgruppen des Schwimmclubs auswirken wird.

Der derzeitig schwierigen Situation zum Trotz erwarten die Schwimmerinnen und Schwimmer, Freunde, Bekannte und Sponsoren des Aarauer Schwimmclubs die Ausstrahlung des Imagefilms vom nächsten Samstag cirka 19.20 Uhr auf SRF 1 voller Ungeduld und werden ihn sicher auch später immer wieder auf Youtube anklicken.