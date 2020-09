31. Generalversammlung der Chräieschränzer Egerkingen

Nach der Verschiebung im Mai, hatten die Chräieschärnzer Egerkingen am Freitag, 21. August 2020, ihre 31. Generalversammlung im Restaurant Polarsternen durchgeführt. Bei dem vorgängigen Essen wurden die neusten Infos seit der Fasnacht ausgetauscht, bis schliesslich um 21:10 Uhr der ernsthafte Teil des Abends begann. Wir hatten ein wunderbares Jubiläumsjahr und das Wetter an der Fasnacht war fantastisch, so unsere Präsidentin, Nathalie Rütimann. Sie wird zudem aufs neue Vereinsjahr als Präsidentin demissionieren.

In der nächsten Saison dürfen wir Regina Fischer, Tamara Vogel, Michael Buchmüller und Lukas Fischer als Neumitglieder herzlich begrüssen, welche bereits seit zwei Jahren bei uns am Mitfasnächtlen sind und einstimmig in den Verein aufgenommen wurden. Zudem wurden Janine Skok, Svenja Vogel, Tobias Fischer, Jonas Berger und Mattias Küng nach einem Jahr ins „Vorchräie-Jahr“ gewählt. Mike Rütimann wird ab nächster Saison unser Fähndrich sein und wurde einstimmig vom Verein gewählt.

Céline Ullmann, Michaela Widmer, Thomas Rogger, Christoph Gees, Thomas Kissling und Mischa Ullmann haben per dieser GV leider den Austritt gegeben. Durch die geleistete Arbeit im Verein wurden Michaela Widmer und Mischa Ullmann in die Garde der Ehrenmitglieder einstimmig gewählt. Zudem hatte unser Ehrenmitgiled, Christian Fischer, an der Jubiläumsfasnacht teilgenommen und uns stark auf dem Sousaphon unterstützt. Als Dank dafür, wurde er mit der Ehrenmitglieder-Plakette geehrt, welche es früher nur eingerahmt gab.

Diverse Änderungen gab es auch im Vorstand. Unsere neue Führungsperson ist Karin Rippstein, welche einstimmig als Präsidentin gewählt wurde. Nathalie Rütimann ist ab Fasnacht 21 unsere neue musikalische Leiterin. Zudem werden Marijana Müller als Aktuarin und Jonas Berger als Verantwortlicher Werbung den Vorstand unterstützen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei allen Helferinnen und Helfer, Sponsoren und Gönner, welche mitgewirkt haben, dass wir wieder ein tolles Vereinsjahr haben konnten.

Liebe Grüsse

Chräieschränzer Egerkingen