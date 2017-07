Lara Hugenschmidt (Jg. 03, Frick) startete in Langenthal bei der 14. Holiday Trophy. Für sie galt es, nach der langen krankheitsbedingten Pause, weitere Wettkampfpraxis zu sammeln. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen konnte die 14-Jährige nicht ganz an ihre Leistungen des letzten Wochenendes anknüpfen. In 1.20,02 holte sie Platz 5 über 100m Schmetterling und in 1.09,65 Platz 13 über 100m Freistil.