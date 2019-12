Am vergangenen Samstag fand der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf der Bürgergemeinde Niedergösgen im Schlosshof statt. Binnen einer Stunde waren fast alle der 50 Rottannen und 20 Nordmanntannen verkauft, welche am Vortag im Kanton Solothurn frisch geschlagen worden sind. Die meisten der Besucherinnen und Besucher genossen nach dem Kauf ein Glas Glühwein oder Punsch mit Zopf und Lebkuchen im Niedergösger Schlosshof.

Der vom Bürgerrat organisierte und durchgeführte Weihnachtsbaumverkauf wird auch in diesem Jahr für die Bürgergemeinde nicht gewinnbringend sein. Dennoch wird der Bürgerrat diesen kulturellen und zur Tradition gewordenen Anlass auch in Zukunft durchführen. Haben doch so alle Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen günstigen, einheimischen Weihnachtsbaum zu kaufen und gleichzeitig mit Mitbürgerinnen und Mitbürger auf die bevorstehende Weihnachtszeit anzustossen