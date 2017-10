Mit Backpacking erlebt man ein Land von einer ganz anderen Seite. Das ist eine Reise mit dem Rucksack durch fremde Länder und neue Abenteuer. Man lernt die Menschen kennen, geht weg von Touristenrouten und findet seinen ganz eigenen Weg durch die Natur, Landschaft und Kultur des Landes. Es gibt keine langweilige Reisegruppe, der man hinterherdackeln muss, sondern nur dich, die das Land auf eine ganz besondere Art genießt, doch Vorsicht, bereite dich gut auf die Reise vor, arbeite Routen aus, die du dir anschaust und lebe auch im Urlaub nicht einfach in den Tag hinein. Jedes der Länder, die du besuchst, hat seinen eigenen Reiz.





Backpacking leicht gemacht

Nimm nicht einfach deinen Rucksack und wandre los, sondern informier dich vorher umgehend über Land, Menschen und vor allem deine Route, so kannst du vermeiden, dass du an Orten zu lang bleibst oder nicht weißt, wie es weiter geht. Untersuche zum Beispiel deinen Reisepass. Denn meist wird einem immer erst klar, wenn der Pass schon ab Ablaufen ist, dass man sich doch einmal einen Neuen bestellen sollte. Damit dir das nicht passiert, prüfe vor jeder Reise das Datum und verlängere ihn regelmäßig. Es gibt viele Staaten, in denen der Pass noch 6 Monate gültig sein muss, in fast allen anderen mindestens 3 Monate.



In vielen Backpacking Ländern ist Visumpflicht und diese sollte man sich vor der Reise beschaffen, damit man überhaupt einreisen darf. Man kann sich nicht für alle Länder, in die man reisen möchte, ein Sofort-Visum ausstellen lassen. Außerdem sind die Vorschriften für Passagiere im Flugzeug manchmal anders, als wenn man mit dem Schiff einreist. All das sollte man vor einer richtigen Backpackerreise wissen, um sich vor Ort auszuspannen und nicht irgendwelchen Formalitäten hinterherrennen zu müssen.



Länderauswahl bei Backpacking

Welche Länder reizen euch und wo wolltest ihr immer schon einmal hin? Mit ein bisschen Inspiration findet ihr die richtige Auswahl und könnt diese dann organisieren. Die Länder sollten sich auch nach der Reisezeit richten. In Australien zum Beispiel ist Sommer, wenn wir Winter haben, dagegen in Indien oder Sri Lanka sollte man eine Zeit außerhalb des Monsuns wählen. Neben diesem Apsekt solltest du auf deine Reisefinanzen achten. Australien zum Beipiel zählt zu einem der teuersten Reiseländer für uns Deutschen. Dagegen Sri Lanka oder Indien ist ziemlich günstig. Was die Anreise mit dem Flugzeug betrifft und auch vor Ort kann man für kleine Preise essen gehen oder sich einen schönen Abend machen. Die Hostels im Land sind ebenfalls preiswert. Wer Backpacker macht, der mietet sich fast immer in einem Hostel ein. Hier lernt man neue Leute kennen und die Unterkünfte sind preiswert. Wenn du ein Land bereist, solltest du auch den wirtschaftlichen Aspekt sehen. Es gibt Länder, die sind von Massentourismus geprägt, andere wiederum noch nicht. Hier verirren sich viele Individualisten her und möchten die schönen und verborgenen Seiten kennenlernen.



Gesundheit

Auch die Gesundheit spielt bei Backpacking eine wichtige Rolle. Ist man fit genug mit einem schweren Rucksack durch ein Land zu wandern? Und welche Inpfungen braucht man, damit man überhaupt in dem Land gesund bleibt. In Sri Lanka und Indien zum Beispiel werden Hepatitis nachgeimpft und auch Thyphus ist dort noch in einigen Gebieten verbreitet. Die Impfungen kann man im Internet oder bei dem jeweiligen Hausarzt erfragen. Auf den Seiten der Botschaft sind diese meist sehr gut aufgelistet.



Handygebühren und Internet

Wichtig ist auch, wenn man sich außerhalb der EU aufhält, dass dann die Roaminggebühren in die Höhe steigen können. In manchen Ländern kostet ein MB fürs Internet um die 50 Euro, wenn man kein Wlan benutzt. Deshalb ist es ratsam, das Handy mit der deutschen Karte gar nicht anzuschalten, sondern sich mit lokalen Karten zu befassen oder nur über Wlan ins Netz gehen. Viele Geräte sind mit Sim-Lock versehen. Diese können dann nur von einem bestimmten Betreiber die Karten nutzen. Hierfür kann man ein Ersatzhandy nutzen. Auch das Internet ist für viele wichtig, vor allem, wenn man längere Zeit von Zuhause weg ist, möchte man sich mit Freunden unterhalten und auf dem Laufenden bleiben. Wer auf den touristischen Routen wandert, der kann an jeder Ecke mittlerweile Internetcafés finden, auch die Hostels sind damit ausgestattet, wer jedoch in den Dschungel geht oder in kleinere Städte im Hinterland, hier ist das meist noch nicht so ausgeprägt, wie bei uns in Deutschland. Die Geschwindigkeit ist meist geringer und auch die Kosten können manchmal ganz schön hoch sein.



Gepäck für eine Backpackingreise

Da der Rucksack schnell unangenehm schwer werden kann, empfiehlt man so wenig, wie möglich Gepäck mitzunehmen. Doch das ist nicht immer korrekt. Es gibt Dinge, auf die solltest du in deinem Rucksack einfach nicht verzichten, dazu gehört eine gute Reiseapotheke, mit Sonnen- und Mückenschutz, gerade in den tropischen Ländern ist man da häufig betroffen. Und auch intakte Kleidung. Die Tage können sehr heiß werden, doch was ist mit den Nächten? Vielleicht willst du einmal in einem Reservat übernachten, in einer Lodge oder Tiere in der Nacht beobachten. Dann ist eine lange Hose und dicke Jacke immer eine gute Alternative. Warme Kleidung ist auch auf Wanderungen im Himalaya oder den Anden wichtig. Der Inhalt im Rucksacks sollte nicht mehr als 13 Kilo wiegen. Im Rucksack solltest du dir eine gewisse Ordnung zulegen. Hier gibt es zum Beispiel mehrere Fächer, in die du deine Sachen verteilen kannst. Sollte das nicht der Fall sein, dann kannst du verschiedene Tüten nutzen und die Dinge dort einpacken. Hauptsache ist, du musst nicht lange suchen, bis du die Dinge, die du brauchst auch findest. das ist wichtig für die Ordnung und auch für Nässe, wenn du doch mal in einen Regenschauer kommst, sind die Sachen geschützt. Die Pässe und Dokumente solltest du mindestens einmal kopieren. Denn Diebe gibt es überall. Am besten du packst alles Wichtige in einen Brustbeutel und trägst diesen um den Hals unter dem Shirt. So ist die Möglichkeit bestohlen zu werden am geringsten.



Essen und Hygiene

In vielen Länder gibt es eine andere Küche, die der Körper nicht so gut verträgt, wie das deutsche Essen. Hier solltest du vorsichtig sein. In den astiatischen Ländern zum Beispiel gibt es viel Curry und Chili. Auch das Wasser ist dort nicht verträglich. Du solltest es abkochen oder in Flaschen kaufen und das Leitungswasser nicht mit dem Magen in Berühung bringen. Es folgen dann Durchfall und Erbrechen. Damit du den Urlaub genießen kannst, nehm dich vor sowas in Acht. Auch das Obst am Strand oder die Salate sind meist mit Leitungswasser gewaschen so kommen Reste davon in den Magen und diese können zu Übelkeit führen. Ander Produkte stehen vielleicht zu lange in der Sonne. Bei Eiern solltest du da besonders vorsichtig sein. Da breiten sich schnell Salmonellen aus. Mit der Hygien ist es in manchen Ländern nicht so weit her, wie in Deutschland. Es gibt dort zum Beispiel kein Klopapier. Deshalb solltest du immer genug Tempos einstecken haben. Auch von Seife hat man dort noch nichts gehört. Ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel ist deshalb ebenfalls ratsam zu besitzen. So kann man sich immer und überall die Hände waschen. Auch Feuchttücher können einen besonders guten Zweck erfüllen. Wenn man zum Beispiel von den leckeren Südfrüchten kostet, jedoch kein Waschbecken in der Nähe ist. Damit die Finger nicht unnötig lange kleben und man sich noch die Kleidung ruiniert ist dies sehr zu empfehlen.