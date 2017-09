Die CVP Würenlingen freut sich, dass sie viele kompetente Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen kann.

Wir gratulieren unseren Kommissionsmitgliedern, welche in stiller Wahl gewählt wurden: Maria Iseli-Hegi, Schulpflege; Hansulrich Brauchli und Adrian Senn, Finanz- und Protokollprüfungskommission; Bächli Anton, Steuerkommission und Adrian Meier, Steuerkommission-Ersatz.

Für den Gemeinderat stehen mit Regula Schneider Frei und Bernhard Meier zwei Persönlichkeiten zur Verfügung, welche ihren Beitrag für die Bevölkerung und die Gemeinde leisten wollen. Beide sind in der Gemeinde und der Region verwurzelt. Regula Schneider Frei hat in den vergangenen acht Jahren im Gemeinderat viel geleistet. Sie hat mehrere wichtige Projekte umgesetzt, so zum Beispiel die Initiierung der Tagesstrukturen, das Modell Midnight Sports, ferner das Altersleitbild der Gemeinde Würenlingen mit Gründung des Seniorenrats. Auch hat sich Regula Schneider Frei aktiv in die aktuelle Schulraumplanung eingebracht. Bernhard Meier wird den Gemeinderat mit seiner grossen beruflichen und privaten Erfahrung bereichern. Durch seine berufliche Tätigkeit als Bereichsleiter in der einer grossen Ausbildungswerkstatt, wie auch durch seine ehrenamtlichen Engagements hat er auch den Kontakt zur Jugend.

Als Stimmenzählerinnen stellen sich Edith Meier-Bugmann und Claudia Scherrer-Wetzel wieder zur Verfügung. Sie haben im Wahlbüro vorzügliche Arbeit geleistet und verdienen unser Vertrauen.

Wir danken allen Kandidaten für ihre Bereitschaft ihre Zeit und ihr Wissen für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen