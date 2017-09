Die 4. Lehrstellenbörse im Bienkensaal Oensingen, welche von der Kreisschule Bechburg, dem Gewerbeverein Oensingen und dem Kantonalen Gewerbeverband organisiert wurde, war erneut ein voller Erfolg. Zahlreiche Jugendliche und ihre Eltern informierten sich über rund 60 freie Lehrstellen in der Region. Als zusätzliche Attraktion konnten die Besucherinnen und Besucher an einem Wettbwerb teilnehmen. Noe Heller aus Oensingen gewann den Hauptpreis, eine Reise in den Europapark, gestiftet vom Gewerbeverein Oensingen. Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Vergnügen!