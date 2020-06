Von der Couch zurück auf die Schulbank

Ein Artikel von Jan, Levin und Jannis, Klasse B2b Bezirksschule Brugg

Wie Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule Brugg den Schulbeginn sehen.

Vor gut vier Wochen hat die Schule wieder begonnen. Die Schülerinnen und Schüler mussten einiges wieder in die Normalität rücken, um dem Schulalltag gerecht zu werden. Das frühe Aufstehen und die nun wieder längeren Unterrichtszeiten, die im Onlineunterricht viel kürzer waren, gehören mit zu den Dingen, an die man sich jetzt erst einmal wieder gewöhnen muss. In jedem der vielen Schulzimmern sind um das Lehrerpult herum mit Malerklebeband Bereiche markiert, die den Lehrern vorbehalten sind. Der Unterricht verzögert sich oft, weil zuvor die gesamte Klasse die Hände mit Seife waschen muss. Auch während dem Unterricht geht es oft nicht mehr so normal zu wie noch im Februar; da die Lehrer zu ihrem eigenen Schutz auf Abstand zu den Schülerinnen und Schülern bleiben sollten, können sie nicht mehr durch die Tischreihen gehen, um Blätter zu verteilen, Fragen zu beantworten oder um einfach kurz zu kontrollieren, ob vielleicht nicht doch einer ihrer Schützlinge während den Tests am Spicken ist.

«Es ist definitiv einmal eine Abwechslung. Es ist ja nicht mehr Alltag in die Schule zu gehen, zumindest nach den 2 Monaten Onlineunterricht», meinte ein Schüler der Bezirksschule Brugg. Eine Schülerin sagte wiederum: «Ich finde, es war schöne Zeit während dem Lockdown, aber jetzt, in der Schule, kann ich endlich wieder meine Freundinnen sehen.» Auch die meisten anderen Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass sie den Lockdown auf jeden Fall sehr genossen hatten, jetztaber froh sind, wieder die Schule besuchen zu dürfen. Einigen ist klar geworden, was für ein Privileg sie haben, kostenlos auf eine Schule gehen zu dürfen. Levin, ein Schüler aus der Klasse B2b, sagte dazu: «Die Schule macht wieder viel mehr Spass und ist spannender geworden. Dass wir immer noch in der Krise sind, fällt einem abgesehen von den Plexiglasscheiben zum Schutz der Lehrer und den anderen kleineren Massnahmen nicht mehr auf. Die Freundschaften und der Körperkontakt sind zwischen den Schülern wieder normal geworden.» Schlussendlich können alle froh darüber sein, dass die erste und hoffentlich auch einzige Welle überstanden ist.