40 Wanderinnen und Wanderer sowie 2 Hunde standen am Mittwochmorgen, 21. Juni auf dem Bahnhof Killwangen erwartungsvoll auf dem Perron. Zum zweiten Mal stand die Wanderung auf den Albis auf dem Programm, welche im April wegen schlechter Witterung abgesagt werden musste. Mit Umsteigen in Zürich und Thalwil führte die Reise mit S-Bahn und Postauto auf die Albispasshöhe. Hier startete man zur Wanderung und erreichte nach einer halben Stunde die Hochwacht mit ihrem mächtigen Aussichtsturm. Besonders Mutige stiegen die 153 Treppenstufen hoch und konnten in luftiger Höhe eine prächtige Rundumsicht geniessen. Nach einer kurzen Pause wanderte man auf dem Höhenweg weiter Richtung Albishorn. Glücklicherweise meistens im Schatten der Bäume, ging es nun zum Teil recht steil bergauf und bergab bis zum nächsten Aussichtspunkt, dem Albishorn. Mit der im Programm angekündigten Kaffee- oder Aéropause im Bergrestaurant Albishorn wurde nichts; wegen Umbau war es geschlossen. Nach einer kurzen Verschnaufpause folgte der Abstieg zum Restaurant Schweikhof in Ebertswil in welchem zum Mittagessen reserviert war. Es verging einige Zeit bis alle Wanderinnen und Wanderer im Schweikhof eintrafen und sich in der gemütlichen, schattigen Gartenwirtschaft niederliessen. Hier wurde bald darauf, nach heiss ersehnten, kühlen Getränken, von einer freundlichen und aufgestellten Bedienung als erstes Suppe oder Salat serviert. Nach Geschnetzeltem mit Nudeln und einem kleinen Coupe Romanoff folgte noch der obligate Kaffee zum Abschluss. Bald darauf wurde zum Start für die Nachmittagswanderung aufgerufen. Vorbei an schönen, alten Riegelbauten wanderte man durch Wiesen und Felder nach Hausen am Albis. Hier blieb gerade noch genügend Zeit für ein letztes kühles Getränk oder ein Eis bevor das Postauto angefahren kam und die Wanderschar nach Affoltern brachte. Und dann fuhr man, müde von den Strapazen aber zufrieden über die tolle Wanderung, mit einem letzten Umsteigen in Altstetten, per S-Bahn zurück nach Spreitenbach.

Wandergruppe Spreitenbach