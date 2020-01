Volkshochschule Thal: Apéro für die Mitglieder des 100er Clubs

Der traditionelle Neujahrsapéro für die Mitglieder des 100er Clubs fand in diesem Jahr im Schützenhaus in Aedermannsdorf statt. Die Präsidentin, Tina Berger, begrüsste die 30 Anwesenden herzlich. Als Rahmenprogramm konnte der Basler Forscher Markus Wildi engagiert werden. Er verbrachte ein Jahr auf einem Hochplateau der Antarktis. Der Hobby Astronom erzählte uns über seine Zeit in der kargen Eiswüste und umrahmte das Ganze mit seinen eindrücklichen Bildern. Im Anschluss wurde die von Tina Berger selbstgekochte Gerstensuppe und leckere Kuchen verköstigt. Es war wiederum ein gelungener und gemütlicher Anlass. Nicole Rennollet