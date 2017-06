Vevey ist eine Reise wert

Die Reise des Kirchenchors Biberist - Gerlafingen startete pünktlich in Gerlafingen. Die Reisenden wussten nicht, wohin die Reise geht. Drei Fotos auf der Einladung gaben Tipps zum Reiseziel. An der Autobahnraststätte in Gruyère genossen die Sänger und Sängerinnen Kaffee und Gipfeli. Die herrliche Aussicht auf den See und die Berge war überwältigend. Auch beim späteren Spaziergang in Vevey gab es einen See zu bewundern und ganz viele farbenprächtige Blumen. Nach dem Mittagessen fuhr man in Chaplin’s World ob Vevey. Viele alte Filme liessen die Teilnehmer in diesem Museum schmunzeln. Das Familienleben von Charlie Chaplin wurde in seiner Wahlheimat im Herrenhaus Manoir de Ban bestens dokumentiert. Mit vielen neuen Eindrücken ging der heisse Tag dem Ende zu. Ein paar Tage später hatte dann der Chor einen Einsatz in der reformierten Lukaskirche Lohn - Ammannsegg beim Auftritt bei der goldenen Konfirmation.