Vereinsreise Männerriege Horriwil zum Kraftwerk Wynau

Bereits am Morgen strahlte nicht nur die Sonne am stahlblauen Himmel, sondern ebenfalls zwölf Männerriegler, die bei allerschönstem Wetter unsere diesjährige Vereinsreise in Angriff nahmen.

Wir fuhren mit den Autos bis Aarwangen. Mit einem Zwischenhalt im Restaurant Tierlihus haben wir einen Morgenkaffee mit Gipfeli genossen.

Anschliessend fuhren wir zum Parkplatz vom Wasserkraftwerk Wynau. Dort wurden wir von Heinz Kohler empfangen, der uns durch das Kraftwerk führte. Er informierte uns über die Anlage seit Beginn im Jahre 1896 bis heute. Ebenso wurde von ihm interessante technische Sachen erklärt und im Vorführraum gezeigt. Bei der Führung konnten wir bis 25 Meter unter dem Oberwasserspiegel der Aare gehen und die geballte Kraft des Wassers von der Turbine und Generator hören.

Solche Führungen ergeben Hunger und Durst. Somit machten wir im Restaurant Rössli in Wynau halt und haben ein feines Mittagessen im Gartenrestaurant zu uns genommen.

Zu Fuss gings weiter und nach einer Stunde marschieren mussten wir leider eine Planänderung vornehmen. Die Fähre Wynau-Wolfwil konnte wegen tiefem Wasserstand der Aare nicht fahren. Somit liefen wir weiter bis zum Parkplatz und fuhren mit den Autos nach Wolfwil zum Restaurant Fähre, wo wir den geplanten Boxenstopp mit etwas Verspätung gleichwohl machten. Nachdem wir uns wieder gestärkt hatten fuhren wir wieder nach Hause.

Wir genehmigten uns noch einen Abschlussdrink auf der Lounge der Terrasse im Restaurant Sonne.

Wir danken Sepp für die Organisation von diesem Ausflug und ebenfalls unseren Fahrern Willi, Patrick sowie Martin für den sicheren Transport sowie allen Mitgliedern die teilgenommen haben.

