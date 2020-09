Übergabe der Preise an die drei Gewinner

Am Tag der offenen Tür der FT Fenstertechnik, Küchen- und Holzbau AG von Ende Februar, haben viele Besucher aus dem Mittelland den Weg nach Oensingen in die Fensterproduktion und nach Wangen bei Olten in die Küchenproduktion gefunden.

Es gab viel Interessantes zu sehen und zu erfahren. In Oensingen wurde das neue FT-Fenster der Serie 76 SwissLine vorgestellt. Vom Design über die Funktion, Bauphysik und Dämmwerte bis hin zum Umweltschutz und der Werterhaltung erfüllt es die heutigen und vor allem zukünftigen Ansprüche. In Wangen bei Olten erlebten die Besucher nebst der Küchenproduktion auch die Herstellung massgeschneiderter und platzsparender Einbauschränke nach Kundenwunsch. Die produkte- oder herstellungstechnischen Wettbewerbsfragen wurden von vielen Besuchern richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch dazu!

Aus allen richtig ausgefüllten Talons des Wettbewerbs wurden folgende Gewinner gezogen:

Katharina Frey 1. Preis, Küchenmaschine von Bosch

Daniel Steffen 2. Preis, Kaffeemaschine Nespresso

Roland Degen 3. Preis, Gutschein Nestlé Shop, Wangen bei Olten

Da bei FT alle Kunden zu den Gewinnern zählen, wurden auch die restlichen Wettbewerbsteilnehmer mit einem kleinen „Trostpreis“ beschenkt.